Remigio Hernani afirma que nuevo ministro del Interior “No tiene conocimiento del sector”

El exministro del Interior, Remigio Hernani, cuestionó la reciente designación del nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), Mariano González, el sexto funcionario que ocupa ese cargo en menos de un año, en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo.

También recordó el breve paso de González Fernández al frente del Ministerio de Defensa (Mindef) en el año 2016, después de revelarse que Lissette Ortega, su pareja sentimental en ese entonces y ahora esposa, trabajaba como asesora en dicha cartera.

El ministro del amor

“[Tiene] un pasado turbulento, él ha tenido a cargo el Mindef, donde no dejó ninguna buena impresión. Todo fue improvisado y un escándalo, lo del ministro del amor. Mezcló con las cosas personales con las cosas del Ministerio. No dejó ninguna huella y a los hombres se les reconoce por la huella que dejan y las obras que hacen“, declaró.

“No tiene ningún conocimiento del sector Interior. Absolutamente. Una persona decente y un profesional a carta cabal no acepta cosas que no sabe. No está preparado, lo que va a hacer es improvisar”, añadió Hernani Meloni en entrevista con Exitosa.