Alejandro Salas: “Si el presidente me pide asumir el Mininter, no tendría ningún inconveniente”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció luego de que trascendiera que podría ser él quien asuma el Ministerio de Interior (Mininter) tras la censura del exministro Dimitri Senmache.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, el ministro Salas, señaló que si el presidente de la República, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le pidieran asumir el Mininter, no tendría ningún problema.

“Servir al país es un honor, no le diría el hecho de trabajar. Si el presidente y el premier me lo pidieran no tendría ningún inconveniente”, señaló.

En ese sentido, el ministro dijo que el presidente estaría evaluando otro nombre para asumir la cartera del Mininter.