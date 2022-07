Congreso: aprueban informe para archivar denuncia contra Manuel Merino y exministros

La Comisión Permanente del Congreso, aprobó el informe del congresista Alejandro Cavero que recomienda archivar la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de Manuel Merino, el exjefe del Gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre del 2020.

Con 22 votos a favor, de los parlamentarios de Acción Popular, Wilson Soto, Elvis Vergara, Pedro Martinez; de Alianza para el Progreso Eduardo Salhuana, Roberto Chiabra, María Acuña; de Avanza País, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos; de Fuerza Popular, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez; de Perú Libre Waldemar Cerrón y Guido Bellido; de Podemos Perú Enrique Wong, Cordova Lobaton y José Luna; de Renovación Popular, Jorge Montoya, María Jauregui y Alejandro Muñante; y José Jeri de Somos Perú, se aprobó el archivamiento de las denuncias.

INFORME EMITIDO

Asimismo, como se sabe, el congresista Cavero habría señalado que no se puede comprobar o concluir que los imputados tengan relación con los lamentables actos de violencia generados en las marchas del 2020.

"Estos no tenían poder de decisión sobre las acciones de la PNP, no estando probada tampoco la acción de la PNP, no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos, no tuvieron esa opción y, por ello, no puede atribuirse la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones", indicó.