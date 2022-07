Dimitri Senmache tras censura del Congreso: “tengo que proceder a presentar mi renuncia”

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se pronunció luego del Congreso de la República aprobara una moción de censura en su contra este jueves 30 de junio y dijo que lo que corresponde es proceder a presentar su carta de renuncia para proseguir con el trámite del caso.

Senmache indicó a RPP, que su censura es un tema que se discute en medio de una negociación dentro del hemiciclo para analizar una posible alianza, de cara a una futura Mesa Directiva para el periodo 2022-2023.

“Es una decisión que se toma dentro del estado de derecho de la democracia y tengo que aceptarlo tal como lo han hecho, como lo han planteado en la censura y entonces tengo que proceder a la presentación de mi renuncia para que prosiga el trámite”, expresó.

“Lo que hemos presenciado es una negociación dentro del hemiciclo para ver una posible alianza para una futura Mesa Directiva y en ese contexto la moción de censura a mi persona es un tema a discusión”, añadió.

En esa línea, Senmache indicó que “no sirve de nada” estar calificando si la moción de censura aprobada en su contra por el Pleno es justa o no, pues “es una realidad”.

SE DEFIENDE

El todavía ministro también calificó de “una mentira” la versión de algunos congresistas de que no asistió a la comisión del sector para presentar datos nuevos sobre el paradero del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

“Lo que han señalado (los congresistas) es totalmente una mentira. Todas las veces que me han citado he asistido. Creo que he sido uno de los pocos ministros a los que ha sido citado 3 o 4 veces y he asistido, incluso al Pleno”, subrayó.

“En cada una de mis presentaciones he llevado pruebas. Que no las quieran ver, que no las quieran evaluar es otra cosa. Eso es una decisión política. A mí no me están censurando por haber robado, estafado o mentido. He expresado lo que con pruebas puedo señalar”, agregó.

Sobre la responsabilidad que se le achaca por su supuesta inacción tras la muerte de 14 mineros artesanales en la provincia de Caravelí, región Arequipa, Senmache reiteró que lo único que buscan en el Congreso son “excusas” para vacar al presidente Pedro Castillo.

“Cualquier persona que tenga un mínimo de criterio sabría que eso es simplemente buscar tres pies al gato. Así de simple, no puedo ser responsable de un hecho que acontece fuera de una ciudad entre mineros ilegales, una pelea entre ellos donde hay 14 muertos y donde a partir de que suceden los hechos, no ha habido un solo muerto más porque la Policía ha intervenido”, anotó.

“Lo único que han hecho es buscar excusas porque lo que quieren es entorpecer la gestión del presidente Castillo. Ahora están buscando separarlo de su cargo, buscando censurar al ministro de Justicia. Acá hay todo un objetivo que el que quiera verlo, lo ve simplemente”, sentenció.