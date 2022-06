Fiscalía solicita comparecencia con restricciones para excongresista Daniel Salaverry

Se solicitó al Poder Judicial que se dicte comparecencia con restricciones para Daniel Salaverry, actual consejero del presidente Pedro Castillo, por las presuntas acusaciones de los delitos de peculado doloso por apropiación, falsedad ideológica y falsedad genérica.

De la misma manera, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al juez Juan Carlos Checkley Soria que considere una caución económica de S/ 50,000 en base a los artículos 287, 288 y 289 de la Constitución, la cual se debatirá a través de una audiencia dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, para el próximo jueves 7 de julio a las 10:00 a.m.

¿PORQUE SERÍAN LAS INVESTIGACIONES?

Como se recuerda, Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación habría iniciado una investigación preparatoria en contra del ex congresista, tras habersele atribuido la apropiación del dinero entregado por la Dirección General de Administración del Congreso para sus actividades durante la semana de representación en 2017, la cual no se había realizado.

Asimismo, se sabe que Daniel Salaverry sería acusado de haber presentado informes fraudulentos para sustentar presuntas actividades.