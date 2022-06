Chero minimiza pedido de Perú Libre: "Pedro Castillo no necesita que lo echen del partido"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Felix Chero Medina, se refirió a la invitación que hizo el partido oficialista Perú Libre al presidente de la República Pedro Castillo de renunciar de manera irrevocable a su militancia.

Recordemos que a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de la mencionada organización política señaló que la decisión se toma tras haber evaluado estatutariamente el comportamiento del jefe de Estado, quien fue inscrito al partido el 30 de septiembre del 2020.

Al respecto, Chero consideró de muy alta probabilidad que tras esta solicitud, el mandatario dimitirá de su militancia al partido comandado por Vladimir Cerrón.

Si Vladimir Cerrón considera, según su consejo directivo – político, que el presidente la República no debe estar ahí, yo creo que (Pedro Castillo), conociendo su forma de actuar, inmediatamente va a presentar su carta de renuncia porque no necesita que lo echen del partido", expresó al periodista Nicolás Lúcar.

"NO HA EMITIDO DIRECTIVAS"

El también abogado de profesión explicó que no existe un rompimiento entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo porque el exgobernador regional de Junín no ha ordenado directivas en el actual Gobierno.

"Vladimir Cerrón venía participando como presidente del partido Perú Libre, pero yo puedo asegurar algo: desde que estoy en el Ejecutivo, no he visto ni he evidenciado que el señor Vladimir Cerrón le haya emitido una directiva al presidente para realizar tal o cual acto", aseguró.