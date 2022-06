Hernando Guerra García al ser captado en la playa: "Lamentablemente he tenido que trabajar"

El congresista Hernando Guerra García y vocero de la bancada de Fuerza Popular, hizo sus descargos sobre el incidente ocurrido esta mañana al ser captado en un ambiente veraniego durante una sesión del Congreso.

El hecho ocurrió ayer, cuando el legislador del partido naranja participaba de manera remota en una sesión Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.

Cuando se pasaba lista para una votación, Guerra García prendió por error su cámara y se le pudo observar con el torso desnudo, lentes oscuros y sombrero bajo el sol.

“Lo que ocurrió es que, en esta semana, según los cálculos que yo había hecho, ya no iba a haber comisiones (...) porque debíamos cerrar la legislatura. Tampoco iba a haber pleno. Programé para estos días esto. Lamentablemente he tenido que trabajar estos días, como me ha sucedido una vez que programé irme afuera y tuve que estar conectado”, dijo Guerra García en entrevista con RPP Noticias.

PODRÍAN ABRIR INVESTIGACIÓN

Para el exoficial mayor del Congreso José Cevasco, la Comisión de Ética podría abrir una investigación de oficio contra el vocero de Fuerza Popular debido a que “un parlamentario no puede realizar otras actividades en horas del funcionamiento del Congreso”.

El exjefe del plan de gobierno de Keiko Fujimori admitió que estaba de viaje con su familia; sin embargo, no solicitó licencia.