Galarreta sobre negativa de Castillo de recibir a Fiscalización: "hubo infracción constitucional"

El secretario nacional de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que sí hubo una infracción constitucional al ser citado el presidente Pedro Castillo a la Comisión de Fiscalización y no asistir a lo pactado.

Además mencionó que si el mandatario Pedro Castillo se va del Gobierno no es por la desaprobación de la población, sino por su responsabilidad en los actos de corrupción en los que se le acusa.

"Todo indica que el señor Castillo no quiere dar la cara, no quiere declarar en la Fiscalía y tampoco al Congreso. Este gobierno no solo es incapaz, sino que hay una corrupción enorme. Él está evitando a la justicia y está haciendo populismo, que no sé si le funcione", sostuvo Luis Galarreta en entrevista con 2022 en 24 Horas.

En otro momento aseguró que el presidente Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso de la República.