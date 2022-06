Jorge Montoya a Pedro Castillo: “No vamos a permitir que cierre el Congreso, antes lo vacamos”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció luego que el presidente de la República, Pedro Castillo, desde Huancavelica asegurará que se someterá a la justicia del pueblo y dejara entrever que el Congreso no admite sus proyectos de ley.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, el parlamentario señaló que desde el Congreso no permitirán el cierre del Parlamento y los que los proyectos presentados son muchas veces mal redactadas.

“En el congreso revisamos todos los proyectos, pero hay proyectos que no están bien redactado, Castillo no gobierna de manera adecuada y echa la culpa de no saber gobernar al Congreso. No vamos a permitir que cierre el Congreso antes lo vacamos”, aseguró.

En esa línea, indicó que la única justicia que existe es la fiscal y más no la justicia del pueblo al que el presidente Castillo esta dispuesto a responder.