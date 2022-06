Comisión de Fiscalización acudió a Palacio de Gobierno pese a negativa de Castillo

Los congresistas iban a interrogar al jefe de Estado por las visitas en la casa de Sarratea. Sin embargo, horas antes, el abogado de Pedro Castillo indicó que el presidente no los recibiría.

Los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República acudieron esta mañana hasta Palacio de Gobierno, tal y como estaba programado, pese a que horas antes el abogado del presidente Pedro Castillo Terrones, Benji Espinoza, anunció que no los iba a recibir. Sin embargo, se les denegó el acceso.

El grupo de trabajo, presidido por Héctor Ventura, caminó desde el Congreso e intentaron ingresar a la sede del Poder Ejecutivo por la puerta principal. Mientras tanto, Palacio de Gobierno anunciaba que el mandatario cumpliría este lunes actividades en Huancavelica.

"Están faltando el respeto a la institución del Congreso, no conocen el debido procedimiento parlamentario (...) Está faltando el respeto a todo el país”, señaló Ventura a la prensa en las inmediaciones del palacio presidencial.

La negativa a recibirlos se pudo conocer desde el domingo, cuando Benji Espinoza Ramos, defensa legal del jefe de Estado, comentó en en dos programas periodísticos que había recomendado a su patrocinado no acudir a la cita que ya había sido confirmada.

No obstante, según el legislador Ventura Angel, no hubo ningún documento oficial de parte del Ejecutivo que indicara la cancelación de la cita con la Comisión de Fiscalización, por lo que decidieron ir a Palacio de Gobierno.

El documento de la Presidencia con la negativa oficial a recibir al grupo de trabajo parlamentario recién ingresó hoy a las 9:12am. a la mesa de partes del Congreso.

Como se recuerda, a las 9:30 am del presente día, los congresistas iban a interrogar al jefe de Estado por las visitas no trasparentadas en un inmueble de Sarratea en Breña, presuntas irregularidades en las licitaciones en Provías Descentralizado y Petro-Perú, entre otros temas. Sin embargo, a las 7am, la defensa legal de Castillo Terrones anunció la decisión de no recibirlos.

Foto e información de RPP Noticias.