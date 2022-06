Abogado de Castillo: Comisión de Fiscalización no está respetando el debido proceso

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, explicó la decisión del presidente de no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Indicó que el presidente dijo que va a colaborar con la justicia en el marco de la colaboración recíproca del Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, explicó que, han aparecido elementos objetivos que esta Comisión no está actuando con respeto al debido proceso.

Espinoza indicó que el presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que no solo hay dichos sino pruebas contra el señor presidente, sin haber escuchado al mandatario primero. Luego, señaló que se dice que hoy la comisión tomará la declaración al presidente, pero el miércoles ya estarían presentando el informe final, “claramente el informe ya está hecho, entonces la declaración del presidente es para poder decir: ‘se respetó el debido proceso’”, manifestó.

También expresó que se le ha pedido a la Comisión la información recabada, pero hicieron caso omiso y respondieron “que vengan los abogados”. Ante estos hechos, el abogado del presidente Castillo indicó que “no hay un debido proceso sino una apariencia de debido proceso y el presidente no puede prestarse a un circo”, manifestó.

ADVIRTIÓ A LA COMISIÓN: "NO HAY NECESIDAD QUE VENGAN"

Añadió que todo investigado tiene garantías mínimas del debido proceso, ante la ausencia de estas, el presidente no recibirá a la Comisión. “No hay necesidad [que la Comisión de Fiscalización venga] porque ya está ingresando el oficio donde se manifiestan las razones que son jurídicas, no son políticas, no hay respeto al debido proceso, no hay garantías mínimas y si no las hay el presidente no va a declarar”, sentenció Espinoza a la prensa.

Con información de Canal N.