Juan Silva habría ordenado a Zamir Villaverde negar cualquier vínculo entre ambos

El prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, habría ordenado al empresario Zamir Villaverde negar cualquier tipo de vínculo entre ambos, esto tras diversos reportajes en el que se vincularon a Villaverde con el presidente Pedro Castillo y las visitas a la casa del pasaje Sarratea.

“Juan Silva manda un mensaje a Marco Villaverde García diciendo ‘Zamir’ por si acaso no me conoces, no nos conocemos, mantente firme’ y por eso cuando citan al Ministro y a Marco Villaverde al Congreso, ambos declararon no conocerse”, habría revelado un aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía.

Cabe recordar que el pasado 27 de mayo, el exministro de Transportes en declaración a la Fiscalía aseguró no conocer a Zamir Villaverde.

En la misma resolución al que tuvo acceso el diario El Comercio, el aspirante colaborador eficaz entregó una cuenta bancaria que demostraría el retiro de 100 soles que Zamir Villaverde habría entregado a Silva Villegas.