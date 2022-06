Andrés Alencastre sobre paro de transportistas: "Me parece alarmista decir que habrá desabastecimiento"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, se pronunció respecto a las repercusiones que pueda traer el nuevo paro nacional de transportistas que iniciará este lunes 27 de junio y por un tiempo indefinido.

En declaraciones para la prensa, el titular del Midagri calificó de "alarmista", los rumores de un posible desabastecimiento ante las protestas que tomarán inicio la próxima semana.

"No todo lo que traen es alimento, y no todo de lo que se alimenta Lima viene desde lejos […] Me parece que es excesivamente alarmista (el asegurarse alimento por 10 días) ¿Por qué no revisan las estadísticas? ¿Por qué no se preguntan cuántas toneladas llegan cada día a los mercados mayoristas y cuantas no llegan ni pasan por ahí? Ni siquiera cuando hemos estado en una situación de parálisis total con el COVID-19 hemos tenido ese tipo de respuesta”, manifestó.

Valles limeños

Asimismo, Alencastre sostiene que las reservas en los valles de Lima servirán para que la población no sufra ningún desabastecimiento en lo que duran las manifestaciones del sector transportista. “Ustedes tienen tres valles acá, que tienen provisión de alimentos”, indicó.

(Con información de Exitosa)