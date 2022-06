Jonhy Lescano: “Si hay una situación insalvable, que sea el presidente quien llame a elecciones”

El excandidato presidencial, Jonhy Lescano, se pronunció luego que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, asegurará, una vez más, que la única salida a la grave crisis política que atraviesa el país es la renuncia del presidente Pedro Castillo.

Ante ello, Lescano, en entrevista con 2022 en 24 Horas, indicó que de existir una situación insalvable en el país, lo mejor sería que se sea el propio jefe de Estado quien convoque un adelanto de elecciones.

“Yo reiteró que si hay una crisis insalvable, que sea el mismo presidente quien convoque a elecciones. Nosotros no confiamos en el Congreso”, aseguró.

MESA DIRECTIVA AUTORITARIA

Al ser consultado por la gestión de la actual Mesa Directiva del Congreso de la República, encabezada por María del Carmen Alva, Jonhy Lescano señaló que fue una gestión autoritaria y nada democrática.

"Ha sido una Mesa Directiva que no ha llevado una gestión democrática, fue muy autoritaria, no coordinaban con el Ejecutivo para la gestión, cada vez que prendía el televisor veía vacancia, interpelación y no política de Estado”, afirmó.