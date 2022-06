Juan Silva: MTC rechazó pedido del exministro y no cubrirá los gastos de su defensa legal

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó el pedido del exministro de dicha cartera, Juan Silva Villegas y no cubrirán los gastos correspondientes a su defensa legal, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión.

En entrevista para el diario La República, el propio abogado de Silva Villegas, Alfredo Yalán, reveló la decisión tomada por el Ministerio de Transportes, sin embargo, reveló que presentarán un nuevo recurso para que la entidad desembolse los 350 mil soles que piden para cubrir 36 meses de asesoramiento legal.

(Con información de La República)

El hoy prófugo de la justicio hizo dicha solicitud basándose en el artículo 35 de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, el cual señala que todo funcionario y exfuncionario del Estado tiene derecho a “contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín con cargo a los recursos de la entidad para su defensa”.

No contacta con Silva

Asimismo, el jurisconsulto confesó que no puede ubicar a Silva Villegas desde que se dio a conocer la orden de detención preliminar contra su cliente, no obstante, indicó que continuará defendiendo al exministro “hasta que el señor no me revoque como asesor”.