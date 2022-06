Congresista Darwin Espinoza denunciará a Lady Camones ante la Comisión de Ética

Tras filtrarse una grabación de audio donde se escucha a la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, decir que "Acción Popular es una banda delincuencial", el congresista de dicho partido, Darwin Espinoza, se pronunció al respecto y confirmó que tomará cartas en el asunto.

En entrevista para el Diario Correo, el parlamentario acciopopulista anunció que denunciará ante la Comisión de Ética a la también congresista de Alianza Para el Progreso, por sindicarlo a él y a su bancada como una organización criminal enquistada en el poder.

“El próximo lunes presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética contra Lady Camones, ya que estaré de regreso de la semana de representación. Previamente voy a reunirme con la bancada, porque los términos usados por la señora Lady Camones perjudican la imagen de nuestro partido”, indicó.

Asimismo, cuestionó la actitud de su colega parlamentaria, indicando que tiene una "doble personalidad", pues cuando han coincidido en la sede del Congreso, la vicepresidenta de la Mesa Directiva siempre mostró un trato respetuoso hacia su persona.

“La señora tiene algún problema conmigo porque estoy fiscalizando a sus amigos: el alcalde de Chimbote, el de Nuevo Chimbote y el gobernador regional de Áncash. Ella no hace ninguna fiscalización sabiendo que nuestra región en una de las más golpeadas por la corrupción. En mi caso, no tengo ningún proceso judicial ni me han juzgado como a sus amigos”, detalló.

Camones pide disculpas

Previamente, Camones Soriano ofreció disculpas públicas a los miembros del partido de la lampa, y especialmente, a Darwin Espinoza, a quien lo sindicó como "El líder, el que maneja todo". "Ofrezco las disculpas al partido, a la bancada y al congresista Darwin Espinoza", señaló en una entrevista a RPP.

(Con información de Correo)