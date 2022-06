Lady Camones: “Ofrezco las disculpas al partido, a la bancada y al congresista Darwin Espinoza”

La parlamentaria Lady Camones ofreció las disculpas a sus colegas de la bancada Acción Popular, tras la difusión de un audio donde califica al partido de Belaúnde como una “banda delincuencial”, y al parlamentario de dicha agrupación, Darwin Espinoza, como su “cabecilla”.

"Ofrezco las disculpas al partido, a la bancada y al congresista Darwin Espinoza", señaló en una entrevista a RPP.

En esa misma línea, la parlamentaria agregó que no se debe calificar a personas mientras no haya resultado de las investigaciones, pues si bien hay miembros de Acción Popular que son investigados, “el partido no debe verse afectado”.

INVESTIGACIONES

Asimismo, Camones señaló que su partido, Alianza para el Progreso (APP), ya inició las investigaciones por la filtración del audio que fue registrado de manera irregular durante una reunión del comité partidario.

La parlamentaria lamentó “que se den malas prácticas de difundir conversaciones privadas”.