Alejandro Salas: "Esperemos que no existan estrategias para dejarnos sin vicepresidenta"

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre la situación de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien afronta dos denuncias constitucionales por presuntamente ejercer funciones como presidenta del Club Departamental Apurímac, siendo ya titular del Midis.

Durante su participación en el Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa, el titular del Mincul tomó la palabra y reveló que espera que el Congreso de la República desista en sus intentos por inhabilitar a la mano derecha del presidente Pedro Castillo.

“Esperemos que otros poderes del Estado también tengan la misma predisposición, que no existan estrategias para poder dejarnos sin vicepresidenta, para poder dejar al presidente Castillo solo, que no existan más estrategias para ver en qué momento se le vaca”.

Democracia en diálogo

Asimismo, Salas Zegarra destacó que el jefe de Estado no haya tomado represalias contra el Congreso de la República, a pesar de "tener las herramientas constitucionales para hacerlo".

"No hemos presentado una sola solicitud de pedido de confianza, ningún acto como Gobierno para agredir al Congreso. No lo hemos hecho, tenemos las herramientas constitucionales, pero no se ha hecho porque la voluntad del presidente Castillo es trabajar de manera democrática para el pueblo, para los ciudadanos, para quienes más lo necesitan. Queremos avanzar justamente en eso, en democracia, en diálogo", sostuvo.