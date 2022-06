Rafael López Aliaga: "La corrupción no puede entrar a Lima"

El candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga expresó que hay que hacerle frente a la corrupción y manifestó que esta no entrará a Lima, "yo no pacto con los corruptos y esto es lo que me libera", aseveró refiriéndose a las propuestas que planteará para alcanzar los votos suficientes y ser el próximo alcalde de la capital peruana.

En relación a la inseguridad ciudadana explicó que planteará la creación de comités de juntas vecinales o de autodefensa para que los vecinos estén integrados y combatan la delincuencia a través del empoderamiento de los ciudadanos.

"Vamos a empoderar a los vecinos con más cámaras de seguridad, ya existen pero hay que multiplicarlas.", manifestó el Rafael López Aliaga en entrevista con 2022 en 24 Horas.