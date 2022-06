Betssy Chávez: "Sean cuales sean las pruebas que presente Dina Burlarte, yo le creo"

La exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, en entrevista con 2022 en 24 Horas , señaló que sin importar las pruebas que presente la vicepresidenta Dina Boluarte para defenderse contra las denuncias constitucionales en su contra, ella cree en su inocencia.

"Sea cual sea las pruebas que presente la doctora Dina Burlarte, yo le creo. La Comisión de Acusaciones Constitucionales tiene más un nivel político", aseguró.

ESTRATEGIA POLÍTICA

Asimismo, la congresista recordó que el Congreso la haya interpelado por un motivo y la terminó por censurar por otro. En ese sentido, criticó que comisiones del Parlamento hayan gastado dinero en censuras, interpelaciones y acusaciones constitucionales.

"Si recordamos, a mi interpelaron por una cosa y me censuraron por otra totalmente absurda, al final no importa mucho la razón jurídico si no importa las estrategia política", afirmó.