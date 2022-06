Karol Paredes sobre Maricarmen Alva: "Definitivamente ella no va a la reelección"

La vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, se pronunció sobre una posible reelección de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, a la Mesa Directiva del Congreso de la República, estando a puertas de las elecciones para conformar dicho grupo de trabajo.

En entrevista para Exitosa, la congresista acciopopulista descartó enfáticamente que su colega de bancada vaya a la reelección, indicando que el partido de la lampa ni siquiera ha contemplado dicha posibilidad.

“No sé de dónde sacan este tema de la reelección de la señora Maricarmen Alva. Definitivamente, ella no va a la reelección. No sé de dónde ha salido esa fuente. Lo que yo sé, hasta ahora, y además como bancada, nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en una reelección de la señora Maricarmen”, indicó.

Sobre participación de AP en nueva Mesa Directiva

“Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la Mesa directiva. Eso lo tendremos que conversar a nivel de bancada en su momento. Esto se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio”, sostuvo.