Pedro Castillo: “No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción, soy un hombre honesto”

Pedro Castillo, presidente de la República, señaló no tener relación alguna con los actos de corrupción por el que se le estaría investigando, acotando que sería un hombre honesto que colaborará con las investigaciones en la Fiscalía de la Nación, a donde llegó a brindar su testimonio.

“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, señaló.

Asimismo, Castillo manifestó que en aras de la transparencia se pone a disposición del sistema de justicia, donde asegura brindará toda la información que se le solicite.

“A pesar de los obstáculos, de mentiras y señalamientos, pido a los peruanos confianza en que todos los objetivos planteados por el gobierno del pueblo se harán realidad, trabajando juntos, porque el Perú está por encima de cualquier circunstancia”, finalizó.

SOBRE LA CITACIÓN

Del mismo modo, el actual mandatario de República acotó que habría tenido toda la disposición para responder los cuestionamientos que se le habían hecho en la Fiscalía.

“Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy, una citación por parte de la Fiscalía durante cuatro horas, en el cual nos hemos dado el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas (...) el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir contribuyendo”, acotó.