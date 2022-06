Abogado de Pedro Castillo califica de “inadmisible” que su patrocinado pase a condición de investigado

Agregó que el mandatario sí respondió pedidos de la Comisión de Fiscalización para declarar. “Pero si lo que quieren es show, si quieren exponerlo, eso no lo permitiremos”, añadió.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo Terrones, calificó de “inadmisible” que la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República haya pasado a condición de investigado al jefe de Gobierno.

La defensa legal del jefe de Estado indicó que su patrocinado no se ha negado a declarar, sino que ha pedido que se le envíen las preguntas por escrito.

“Se ha dicho que no ha ido al Congreso, pero el presidente no está obligado a ir, el presidente dijo que si querían información, ‘pues que envíen sus preguntas que les contestaré', ‘que si quieren la verdad colaboraré'”, manifestó ante TV Perú.

“Pero si lo que quieren es show, si quieren exponerlo, eso no lo permitiremos, entonces la comisión dice que como el presidente no ha hecho lo que nosotros queremos, pese a que no es legal, entonces lo pasamos a condición de investigado, eso es inadmisible”, agregó.

El último miércoles de 15 junio, la Comisión de Fiscalización del Parlamento, presidida por el legislador de Fuerza Popular Héctor Ventura, decidió que Castillo Terrones deje de ser testigo y pase a tener la condición de investigado. La medida se tomó con el fin de que responda las preguntas del grupo de trabajo sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su Gobierno vinculadas a las reuniones en la vivienda de Sarratea, en Breña.