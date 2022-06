Marisol Espinoza sobre Pedro Castillo: “El presidente llegó al poder rodeado de malos elementos”

Marisol Espinoza, excongresista y gerenta general del partido Alianza Para el Progreso, se pronunció sobre la gestión de Pedro Castillo y consideró que el jefe de Estado llegó al poder rodeado de “malos elementos”.

“El presidente llegó al poder rodeado de malos elementos, rodeado de gente incapaz en el manejo de asuntos públicos e involucrados en actos de corrupción”, aseguró en entrevista con 2022 en 24 Horas.

VACANCIA NO TENÍAN SUSTENTO

En esa línea, Espinoza se refirió sobre los intentos de vacancia contra el presidente Castillo que no prosperaron, y considero que dicha figura no fue bien utilizada ya que no contenían argumentos.

“Se actuó muy mal con las vacancias que no tenían sustento, ahora hay investigaciones en marcha y hay que esperar para tomar una decisión”, manifestó.