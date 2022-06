Jorge Montoya: "Cualquier proceso de transición tiene que ser con una nueva Mesa Directiva"

El vocero de Renovación Popular, el congresista Jorge Montoya expresó que con la situación actual del país, "cualquier proceso de transición tiene que ser con una nueva Mesa Directiva, sería lo más saludable para la democracia del país".

Sobre la vacancia al presidente Pedro Castillo, sostuvo que aún no se tendría una fecha exacta, ya que se espera que haya un audio de impacto en el que se relacione directamente al mandatario y los indecisos puedan votar a favor de la vacancia, pero como aún no ha salido dicho audio o revelación, no cuentan con una fecha exacta.

En otro momento se refirió a Dina Boluarte y expresó que tras las acusaciones constitucionales debe ser inhabilitada.