Montoya descarta daños por derrame de zinc en Río Chillón: “No hay riesgos para los humanos”

El titular del Minam afirmó, basándose en estudios científicos extranjeros, que el zinc no afectaría a la población aledaña. Agregó que afectaría a los peces, pero no les provocaría la muerte.

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, brindó una entrevista al medio Exitosa y explicó sobre las consecuencias que podría traer la contaminación del Río Chillón, provocada por un accidente de camión que derramó concentrado de zinc, señalando que -según la evidencia científica- la sustancia química no afectaría a los humanos.

Montoya puntualizó que el componente regado no causaría riesgos a la salud de los ciudadanos que usen el agua para diversas actividades, como lavar ropa, bañarse o simple consumo, según la referencia de análisis de científicos extranjeros; No obstante, sí confirma que habría un daño para los peces del hábitat, pero que no morirían.

“La información científica que tenemos, publicada en revistas internacionales, señalan que para los seres humanos no hay riesgos, pero para los peces, efectivamente, puede causarles problemas, no muertes, pero sí problemas”, manifestó el titular del ministerio del Ambiente.

CONTRADICCIÓN

Sin embargo, el medio Exitosa también pudo conversar con dueños de las piscigranjas afectadas que indican que el 30% de su criado de truchas ha muerto a causa de la contaminación por el Zinc.

Asimismo, el reconocido científico, Patricio Valderrama, criticó a través de sus redes sociales este pronunciamiento del funcionario, indicando que el zinc industrial sí es peligroso para los seres humanos.

“¡Peligrosa mentira! ¡Y de un Ministro de Estado! ¡El solo excesivo suplemento de Zinc es peligroso para el organismo!”, expresó en su cuenta de Twitter. “Esto sin agregar que es Zinc industrial! ¡De minería! No es apto de ninguna manera para consumo. ¡Terrible!”, agregó.

Con información de Exitosa.