Exprocurador Maldonado: Presidente Castillo no tendrá otra salida que renunciar ante investigaciones

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo hoy que el presidente Pedro Castillo, “no tendrá otra salida que renunciar” ante el inicio de las investigaciones en su contra, por la fuga de exfuncionarios de su Gobierno y por las declaraciones que vienen realizando los colaboradores eficaces, sobre presuntos actos irregulares que lo involucrarían.

“El presidente tiene un cruce de contradicciones. Además, en el contexto en que surgirán, probablemente, nuevas luces o nuevas evidencias sobre su responsabilidad, esto finalmente lo va a terminar de cercar y no va a tener otra salida que renunciar. Me parece que está en un callejón sin salida y creo que tiene muy pocas opciones de sobrevivir como presidente”, dijo.

Recursos de la defensa de Castillo

Asimismo, señaló a Exitosa que la Fiscalía de la Nación está actuando de manera correcta en este caso “Esta haciendo su trabajo, es un proceso que no es político”, acotó. Castillo Terrones es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en agravio del Estado.

Finalmente, indicó que la defensa del primer mandatario puede presentar recursos a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional (TC), pero que “Esta estrategia no tiene efecto suspendido sobre la investigación. O sea, no la detiene. Pueden discutir todo lo que quieran, pero no pueden parar la investigación”, afirmó.