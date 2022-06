Pérez Tello: "¿Qué clase de presidente tenemos que no es capaz de dar explicaciones?"

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello manifestó que el canal del Estado no es el canal del gobierno de turno y cuestionó la labor del Congreso de la República ante esta situación. Además cuestionó la conducta del mandatario Pedro Castillo, que hasta ahora no explica todos los cuestionamientos que están su contra.

"El Peruano y el canal 7 no se pueden usar como excusa para darle al presidente el argumento de que ya declaró. No ha declarado señor presidente, no sea cobarde, salga usted y dé las explicaciones al país. Los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio", expresó Marisol Pérez Tello durante la entrevista con 2022 en 24 Horas.

Pérez Tello se refirió a la repentina aparición del investigado Bruno Pacheco, a través de las redes sociales para alentar a la selección peruana y explicó que se trata de un mensaje de impunidad, ya que cree estar encima de la ley y pone en evidencia el poder que ostenta, ya que hay un debilitamiento sostenido de la institucionalidad, del sistema de justicia y de la capacidad de hacer que la ley se cumpla en el Perú.