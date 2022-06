Lescano sobre Maricarmen Alva: "Tiene mucha soberbia, le he dado sugerencias y ha sido hostil"

El excandidato presidencial, Yonhy Lescano, criticó la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, asegurando que carece de algunos manejos políticos para ser la titular del Parlamento, lo cuál sería uno de los motivos del alto índice de desaprobación en los legisladores actuales.

En entrevista para Canal N, el también excongresista reveló que ha intentado comunicarse con la acciopopulista para darle algunos consejos, sin embargo, Alva, no habría tomado a bien las sugerencias de Lescano.

"No estoy de acuerdo con esa gestión (de Alva), porque no está demostrando cierto manejo político, ciertos gestos para poder acercar al congreso con la gente. Mucha soberbia [...] he hablado con ella en un inicio y le daba sugerencias, pero ha sido muy hostil, demasiado", indicó.

Sobre postular nuevamente a la presidencia

Asimismo, Lescano Ancieta confesó que, si el partido de la lampa se lo propone, volvería a postular a la presidencia en las elecciones del 2026. "Si es que hay oportunidad, sí lo haría [...] no nos ha ido mal, con una situación adversa, con una serie de dificultades hemos conseguido 16 curules", sostuvo.

