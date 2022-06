Gobierno destinará S/125 millones adicionales para las ollas comunes

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Ercilia Boluarte Zegarra, anunció que, en el marco de la Ley de Ollas Comunes y su reglamento, el Gobierno destinará 125 millones de soles para atender exclusivamente a la población organizada.

Durante un encuentro con representantes e integrantes de las ollas comunes de Lima Metropolitana y el Callao, en Palacio de Gobierno, que fue liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo, la ministra resaltó que se trata de un esfuerzo adicional a los 54 millones de soles, ejecutados a la fecha, y que permitió la entrega de 395 000 canastas de alimentos a más de 244 000 personas en condición de vulnerabilidad.

“El Gobierno está haciendo un esfuerzo adicional para lograr que, de manera más directa, oportuna y eficiente, las ollas comunes puedan recibir recursos, así como explorar otros mecanismos innovadores e idóneos con la finalidad de atender una urgencia”, precisó.

Asimismo, la ministra Boluarte destacó la labor del Congreso de la República y de las integrantes de las ollas comunes. “La lucha no fue fácil, las he escuchado compartir con emoción y tristeza sus historias de valentía, coraje y determinación. Hoy quiero decirles que su esfuerzo no fue en vano, que el gobierno del presidente Pedro Castillo, trabajando conjuntamente con el Legislativo, hizo eco de sus demandas y con emoción me uno a su celebración, porque este logro es solo de ustedes”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, agradeció a la ministra Dina Boluarte por gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la próxima emisión del decreto de urgencia, el cual autorizará el presupuesto para el financiamiento de la compra de alimentos destinadas a las ollas comunes. Además, se comprometió a vigilar que los municipios no hagan uso político en la entrega de alimentos.

De igual forma, Irene Chávez, presidenta de las Ollas Comunes del Perú, resaltó el esfuerzo recibido por el Gobierno e invocó a sus compañeras a estar vigilantes con la entrega de los alimentos y denunciar algún tipo de aprovechamiento político por parte de las municipalidades.

A la fecha, se registraron más de 3500 ollas comunes en el Sistema Mankachay (Mi ollita Perú), las cuales atienden a más de 230 000 usuarios. Además, el Midis cuenta con más de 50 Comités de Transparencia y Acompañamiento (CTA) y se capacitó a más de 900 gobiernos locales, a fin de garantizar una distribución transparente y oportuna.

En el encuentro con las lideresas de ollas comunes también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ministros de Estado y congresistas de la República.