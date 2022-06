Pedro Castillo: Si demuestran que robé, me someteré a la justicia, no a las especulaciones

Esta tarde, el presidente Pedro Castillo aseguró que no encontrarán ninguna prueba de que haya robado al Estado, y que si llegan a descubrir alguna evidencia de este delito en su contra, será el primero en dar un paso al costado para someterse a la justicia.

“Han pasado diez meses en este Gobierno y se han venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido mano y ha robado a este país y hasta ahora no me encuentran. Y no lo van a encontrar porque mi padre me crio con las uñas cortadas en el marco de la honradez”, aseguró.

Presupuesto para ollas comunes

“Si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que he robado un centavo, seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, añadió Castillo Terrones.

El mandatario hizo estas declaraciones en un evento con dirigentes de ollas comunes, desarrollado en el patio de Palacio de Gobierno, en el que también estuvieron el premier Aníbal Torres; la ministra Dina Boluarte, congresistas y otras autoridades involucradas en la reglamentación de la ley para otorgarle presupuesto a estas iniciativas ciudadanas.