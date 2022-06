Pedro Castillo: mandatario solicitó a la Fiscalía de la Nación se reprograme fecha de citación

El presidente Pedro Castillo, solicitó hoy al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se reprograme su citación para declarar en el marco de la investigación que se le sigue junto al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a un grupo de congresistas de Acción Popular.

Su abogado, Benji Espinoza, señaló el mandatario no puede brindar su declaración este lunes, 13 de junio, como lo había programado el despacho del fiscal de la Nación, debido a que su defensa legal no ha terminado de revisar la carpeta fiscal de este caso.

Presidente de viaje

Asimismo, el letrado indicó que el 15 de junio, la Corte Suprema verá la tutela de derecho que presentaron para que se anule la disposición fiscal por la cual Castillo Terrones fue incorporado en esta investigación del Ministerio Público.

Otra de las razones esgrimidas por la defensa fue porque el jefe de Estado ha salido de viaje, cumpliendo sus funciones, y no hemos tenido la oportunidad de coordinar los términos de la declaración”, sentenció.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, deberá pronunciarse sobre este pedido en los próximos días, informa RPP.