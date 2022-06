Keiko Fujimori: “Se debe convocar a elecciones generales”

En su visita a la ciudad de Piura, la excandidata presidencial por el partido Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presentó a sus candidatos a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, además que se pronunció acerca de la situación política que estaría viviéndose en el país.

“El presidente de la República se aferra al cargo. Le he invocado a presentar su renuncia, pero sabemos que esto no va a ocurrir, creo que en estas circunstancias pone al Congreso en el centro de la solución a este problema. Ojalá se logre consenso para lograr la vacancia”, señaló.

Asimismo, Fujimori habría señalado una opción en la que el Congreso de la República, a través de un referéndum, brinde la posibilidad a los ciudadanos de decidir y elegir nuevas autoridades.

“El Congreso tiene otra posibilidad, tiene facultades para que con 66 votos se pueda convocar a elecciones generales a través de un referéndum y que permita finalmente a la población que decida y pueda elegir nuevas autoridades”, acotó.

MENSAJE PARA EL PRESIDENTE CASTILLO

Del mismo modo, la lideresa de Fuerza Popular, quien descartó su postulación si lograra convocar a nuevas elecciones, no pudo evitar pronunciarse acerca de la crisis económica que estaría atravesando el país, dejándole un mensaje al presidente Castillo.

“Nuestro país ha sido golpeado no solo por la pandemia, sino ahora por el incremento del costo de vida, el precio de combustible se ha incrementado, yo me pregunto señor Castillo: ¿Qué está haciendo al respecto? Ni siquiera ha podido comprar fertilizantes para los agricultores (...), ya no queremos más mentiras señor Castillo, queremos que se cumpla, que se haga cosas, obras”, finalizó.