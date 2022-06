Guillermo Bermejo revela que Pedro Castillo le ofreció el premierato el año pasado

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, reveló este miércoles que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, le ofreció el cargo de primer ministro el 2021, sin embargo, este no aceptó la propuesta del mandatario.

En entrevista para Epicentro TV, el parlamentario explicó que su negativa ante la oferta de Castillo Terrones, respondía al juicio que afrontaba por el presunto delito de filiación al terrorismo.

“Se habló mucho en momentos muy críticos de ofrecerme el premierato, pero yo he sido muy responsable con el presidente. Yo tenía un juicio el año pasado y me parecía un error […] Me dijo: ‘¿Qué opinas (ser primer ministro)?’. Yo le dije: ‘Pero en un futuro porque ahora me parece peligroso para la imagen de usted’. Yo he tenido un proceso y he sido absuelto dos veces”, señaló.

Abugattás fue otro candidato

Como se recuerda, el expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, también reveló que el jefe de Estado le ofreció el cargo de primer ministro, sin embargo, detalló que Castillo Terrones le puso como única condición mantener a Juan Silva como ministro de Transportes.

"Me dijo que Silva era una persona muy especial para él, que era muy amigo de él y que había que ver la forma en que él no salga del ministerio y que ese puesto le corresponde a Silva", dijo.

(Con información de Exitosa)