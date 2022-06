Lamas Puccio sobre exministro Juan Silva: "No descarto la posibilidad de fuga"

El abogado penalista Luis Lamas Puccio estuvo en 24 Horas Mediodía, donde analizó la situación del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, sobre quien pesa una orden de detención preliminar.

"Se trata de una detención preliminar dentro de la etapa de la investigación preliminar, es una detención que tiene un contenido policial, porque en el caso que el ex ministro Silva fuera ubicado tendría que ser físicamente trasladado a una sede policial y permanecer en esa sede policial por el lapso aproximadamente entre 10 y 15 días de lo que habría dispuesto el juez que dispuso la detención preliminar y de acuerdo a la normatividad vigente", indicó.

Para Lamas Puccio, la actitud de Silva, quien ha decidido no entregarse a la justicia a pesar de la orden judicial, pone en evidencia su falta de colaboración con la investigación.

"Estamos en una situación expectante primero que todo para ver si se ubica o no se ubica físicamente al ex ministro Juan Silva y en segundo lugar cuál va a ser la actitud del fiscal frente a estos hechos que pondrían en evidencia falta de colaboración por parte del exministro silva una intención de entorpecer o de obstaculizar el desarrollo de la investigación y no descarto de ninguna manera la posibilidad de una fuga", afirmó.