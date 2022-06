Daniel Salaverry: “Pedro Castillo ha sido elegido para gobernar cinco años”

Daniel Salaverry, excandidato presidencial y consejero del presidente Pedro Castillo, señaló que su función como “consejero” es dar su punto de vista sobre los temas que le consulta el jefe de Estado.

“El consejero no es un funcionario público, yo le doy mi punto de vista en los temas que el presidente me consulte, yo no estoy al costado del presidente, […] Yo me dedico a política por vocación, quiero poner el hombro por mi país, yo no soy un funcionario, yo estoy ad honorem”, aseguró en entrevista con 2022 en 24 Horas.

En esa línea, el consejero presidencial, criticó la ola de censuras que se han registrado en los últimos meses en el gobierno de Pedro Castillo y señaló que el presidente ha sido elegido para gobernar por cinco años.

Asimismo, Salaverry defendió al presidente Castillo luego de cumplir más de 100 días de no brindar declaraciones ante la prensa y aseguró que en algún momento el mandatario hablará.

“El respetuoso de la defensa legal de los investigados, estoy seguro que hablará en algún momento, […] Quiero ayudar a que este barco llegue a un buen puerto”, aseguró.