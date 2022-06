Guillermo Bermejo presenta denuncia constitucional contra Maricarmen Alva

El parlamentario de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, presentó este martes una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras la difusión de los dos audios donde se escucharía a la titular del Parlamento planear una estrategia para vacar al presidente sin que el Congreso se vea afectado.

Bermejo Rojas solicitó que se inicie un procedimiento para acusar constitucionalmente a Maricarmen Alva, por el presunto delito de sedición. El congresista señaló que la presidenta de la Mesa Directiva habría infringido los artículos 102 y 112 de la Carta Magna, así como los artículos 317 y 349 del Código Penal.

Difusión del segundo audio

En la víspera, el periodista Eloy Marchán difundió un audio donde se oye la también congresista de Acción Popular, asegurar que, en caso de vacar a Pedro Castillo, las elecciones sólo serían presidenciales.

"El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se oye en el audio.

Moción de censura contra Alva

Por otra parte, el congresista y vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció que desde su bancada presentarán una moción de censura contra Alva Prieto, tras darse a conocer los dos audios en donde la legisladora también habría indicado que las Fuerzas Armadas están aliadas con el Parlamento.

