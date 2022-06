Nuevo audio de María del Carmen Alva sobre Castillo: “No tiene cómo defenderse, está solo”

La titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, por el partido Acción Popular, se encontraría otra vez en el ojo público, luego de que otro audio en el que se escucharía su voz, fuera filtrado y difundido a través de redes sociales, donde se puede escuchara a la presidenta del parlamento referirse al actual mandatario Pedro Castillo, y la situación en la que se encontraría.

“(Pedro Castillo) está hasta la coronilla, no quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo”, se puede escuchar en el audio.

Asimismo, Alva habría recordado la situación en la que el ex mandatario, Manuel Merino, renunció a la presidencia, luego de tener gran presión de la ciudadanía.

“Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como Merino, ¿me entiendes? ¿por qué renunció Merino si era constitucional?, por la presión de la calle”, se escucha.

RECORDÓ MARCHAS CONTRA MANUEL MERINO

Asimismo, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, habría narrado la situación que habría vivido el parlamento, cuando ciudadanos tomaron las calles, buscando la renuncia del ex presidente Manuel Merino.

“Todos (los congresistas) salieron por la puerta de atrás, no podían salir por delante porque estaba toda la policía atacando con bombas lacrimógenas y toda la gente afuera incendiando, casi incendia el Congreso y fue la policía montada la que evitó que se incendie, y el que estaba a cargo de eso es el que yo tengo ahora de seguridad, de seguridad de afuera, el coronel, ese es el que estuvo a cargo de salvar al Congreso de que no lo incendien”, señaló.

YONHY LESCANO SOBRE AUDIO

El ex candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano Ancieta, criticó los audios de Alva Prieto y señaló que no estaría preparada para ser presidenta del Congreso, por lo que no estaría dando la talla.

“En torno a los audios que la misma señora presidenta del Congreso ha reconocido, nosotros rechazamos con toda contundencia. Nosotros no somos un partido que esté conspirando o confabulando. A mí me da vergüenza ajena escuchar esos audios (...) no está dando la talla y piensa que lo está haciendo maravillosamente. No sé si estará pisando tierra, pero lo cierto es que no está cumpliendo una función adecuada”, acotó.