Pedro Castillo: Colegio de Abogados de Lima exhorta a mandatario acudir a citaciones judiciales

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán, exhortó al presidente Pedro Castillo, a acudir a las citaciones judiciales para que declare, por ejemplo, en la investigación contra la empresaria Karelim López Arredondo, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros personajes, involucrados en el presunto delito de lavado de activos.

"El presidente no puede dar la imagen de que está utilizando vericuetos legales para evadir el cumplimiento de la disposición constitucional y esa es la invocación que hacemos porque de un tiempo a esta parte se ha empezado, por parte del presidente y otras instituciones, a evadir ese tipo de obligaciones morales que tiene una autoridad frente a la sociedad", indicó.

Colaborar con investigaciones

"Por eso pedimos al presidente, congresistas, alcaldes, que muestren colaboración con las investigaciones. El Perú no puede ser un reino en el cual la corrupción campee y busquemos excusas para no perseguirla, o busquemos excusas para ocultar la realidad (…). El Perú no puede mostrarse como una Nación tolerable a la corrupción", agregó en entrevista con RPP.

Por otro lado, Bazán Naveda, explicó que la Constitución Política del Perú establece que el jefe de Estado no puede ser acusado; sin embargo, sí puede ser investigado porque se trata de una etapa previa. Agregó que el hecho de que el mandatario no pueda ser acusado "no significa impunidad o tolerancia absoluta de todos los actos que pueda cometer una persona".