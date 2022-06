Edward Málaga: “Una tercera moción de vacancia presidencial sería viable”

El congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se pronunció respecto al audio difundido en el cuál, Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva por el caso Puente Tarata, le habría entregado una coima de 100 mil soles al exministro de Transportes, Juan Silva.

En entrevista para 2022 en 24 horas, el parlamentario indicó que el Congreso debe nuevamente tomar acciones contra el mandatario Pedro Castillo, sindicado como el presunto líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Ya deberíamos ver acciones concretas hacia el presidente [...] puede que el presidente no quiera renunciar pero puede que se ejerza la presión entre la ciudadanía y el Congreso para llegar a ese momento. Si no se da ese momento, tenemos algunos mecanismos [...] considero que una tercera moción de vacancia sí sería viable", indicó.

Sobre Dina Boluarte

Asimismo, Málaga Trillo reveló que no está de acuerdo con una posible inhabilitación a la vicepresidente de la República, Dina Boluarte, acusada de haber cometido infracción Constitucional. El legislador argumenta que dicha medida contra Boluarte Zegarra "no es estratégico".

"No me parece estratégico. Se ve una desesperación de echarse en el camino al presidente, a la vicepresidenta y forzar una sucesión hacia el Congreso, eso está muy cerca de lo que muchos consideran golpismo [...] No debería ser inhabilitada por los hechos que se vienen discutiendo", sostuvo.