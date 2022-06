López Aliaga sobre La Resistencia: No comparto esas prácticas, nunca los he financiado

El excandidato a la presidencia del Perú y hoy postulante al sillón municipal de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió a la derecha peruana, de la cual dijo no formar parte de esta ideología insertada en el país, "porque está asociada la corrupción".

“Yo no me catalogo como derecha, porque la derecha peruana, lamentablemente, está muy ligada a la corrupción. Y se ha juntado con el otro extremo, de los gobernadores comunistas de Cajamarca, tipo Goyo Santos, Cáceres Llica, el mismo Vladimir Cerrón, de Junín, que es tremendo delincuente”, dijo en entrevista con Canal N.

Consultado sobre los continuos actos hostiles del grupo extremo de derecha La Resistencia, liderado por Juan José Jota Maelo, señaló que no comparte sus prácticas.

"Me parece pésimo que vayan a las casas. Yo creo que están mal. Cuando postuló estaba en otra actitud, tenía un gran soporte popular, es un dirigente popular de Metalurgia, no está conmigo porque yo estoy en contra de estas prácticas a ir a las casas a hacer bullying. No está conmigo, no comparto con esa forma de proceder, no he financiado nunca, menos ahora", indicó.

INSISTE CON FRAUDE

Sobre el supuesto fraude electoral en las Elecciones Generales del 2021, donde salió electo Pedro Castillo como presidente del Perú, el ahora candidato a la alcaldía de Lima consideró que Keiko Fujimori perdió porque le jugaron sucio.

“Keiko perdió contra Castillo porque le cometieron fraude. Espérate unas semanas más y va a salir toda la pus del fraude”, respondió.