Jorge del Castillo: "Tengo información de que la PNP sabe dónde están Pacheco y los sobrinos"

El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, hizo una grave denuncia relacionada al exsecretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, hoy prófugos de la justicia.

En entrevista exclusiva para 2022 en 24 horas, el también exalcalde de Barranco aseguró que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), conocen la ubicación de los mencionados personajes, sin embargo, temen que el Gobierno tome represalias en su contra, ante una intervención a los prófugos.

"Lo digo con la mayor seriedad. Yo tengo información de que elementos de la Policía Nacional tienen identificado dónde están los sobrinos, el sobrino fugado, y Bruno Pacheco, pero tienen el temor [...] de que terminen sancionando a los policías que tomen la decisión de encontrarlos", aseguró.

Preservar a los oficiales

Asimismo, del Castillo Gálvez indicó que la sociedad y los medios de comunicación deben preservar a los agentes del orden, ante una eventual captura de Pacheco y los sobrinos del presidente, a fin de que sus carreras no se vean perjudicadas.

"La sociedad civil, los medios de comunicación y los políticos, tenemos que hacer Cuestión de Estado, por la integridad de esas personas, por su carrera policial, el día que Pacheco y los sobrinos sean detenidos, como seguramente lo serán, los policías deben ser preservados, después no me vengan con que los cambiaron a Puno, que los destituyeron o que no ascendieron", manifestó.