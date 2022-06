Zamir Villaverde habría llevado “100 mil grandes” al exministro Juan Silva, según audio

El programa 2022 en 24 Horas dio a conocer una transcripción de un presunto audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, en la que el empresario le habría llevado a Silva “100 mil grandes”. El audio sería del 04 de noviembre del 2021.

“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted. (se escucha sonido que se abre una maleta)… Cien grandes para usted. Cien grandes para usted, este es un pequeño, aún no cobran nada; pero es un presente de una buena señal; me la han mandado con todo y maleta. La primera que me han mandado de Tarata”, se lee en el documento que presenta la transcripción del presunto el audio.