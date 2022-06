Jorge del Castillo: “Hay que impulsar la salida del presidente Castillo”

El expremier señaló que la vacancia no es una opción ya que no hay votos suficientes en el Congreso.

El expremier Jorge del Castillo se pronunció sobre la crisis política que atraviesa el país, luego que la fiscalía inició una investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo y sobre la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte.

En entrevista con 2022 en 24 Horas Del Castillo, señaló que la única salida para la crisis política es que el jefe de Estado renuncie al cargo, además aseguró que el premier Aníbal Torres solo es un accidente y no tiene trascendencia.

“Aníbal Torres es un accidente más, no tiene trascendencia. Hay que impulsar la salida del presidente Castillo, es lo que le conviene al país, o seguimos en 4 años de desgobierno. La vacancia no es viable porque no hay votos suficientes”, aseguró.

SALDRÁN A LAS CALLES

En esa línea, el expremier señaló que el día sábado saldrán a las calles de la capital para exigir la renuncia del presidente Castillo.