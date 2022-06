Alejandro Salas sobre posible censura al premier: "Estas confrontaciones son insanas"

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre una posible censura al titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por parte del Congreso de la República, por sus recurrentes confrontaciones con el Legislativo, así como su actitud durante el diálogo con comuneros en Las Bambas.

En declaraciones para la prensa, el titular del Mincul descartó que el Ejecutivo esté "gastando la primera bala de plata" ante una posible censura del premier, e indicó que ambos poderes del Estado deben trabajar juntos en beneficio del país.

“En democracia no se debe hablar de bala de plata, se debe de hablar de consensos, esta crisis no le hace bien al país (…) Estas crisis y confrontaciones políticas no son buenas, son insanas. La voluntad del Poder Ejecutivo es trabajar de la mano del Congreso, y vamos a seguir trabajando así nos pongan piedras en el camino”, indicó.

Sobre Dina Boluarte

Asimismo, el ministro se pronunció sobre la situación de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, acusada por la Contraloría de cometer una infracción Constitucional. Salas hizo un llamado a la calma en lo que duran las investigaciones.

“Hay que ir con calma, no adelantemos opiniones, ella (Dina Boluarte) va a poder a hacer sus descargos, y sobre la base de eso, hay que darle un poquito de tranquilidad democrática al país, necesitamos democracia para el país”, sostuvo.