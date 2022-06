Comisión de Fiscalización citó a ministro Javier Arce para el próximo 7 de junio

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, citó al ministro de Desarrollo Agrario Riego, Javier Arce Alvarado, para que acuda a la sesión de dicho grupo de trabajo el próximo martes 7 de junio, a fin de que responda a los cuestionamientos en su contra.

A través de un oficio, el presidente de dicha Comisión, Héctor Ventura, se dirigió al titular del Midagri para invitarlo a que asista a la sesión que se llevará a cabo en la sala Fabiola Salazar Leguía del Palacio Legislativo desde las 9:00 am.

El miembro del Gabinete Ministerial deberá responder por las presuntas omisiones en su declaración jurada, donde no habría consignado investigaciones fiscales pese a que cuenta con antecedentes penales y judiciales. Asimismo, deberá explicar la contratación de su sobrina, por 37 mil soles, para trabajar en su despacho del Parlamento Andino.

En su defensa, Arce Alvarado argumentó que la omisión en su declaración jurada fue por un error de sus abogados.

"Es una omisión administrativa, no es un delito. El día de hoy he presentado al premier el documento con la declaración jurada de acuerdo al reglamento (...) En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de un u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que el día de hoy he presentado a la PCM”, dijo.

Ausente en Comisión Agraria

Previamente, Javier Arce Alvarado anunció que no participaría de la sesión de la Comisión Agraria, que estaba pactado para este martes. El ministro justificó su ausencia señalando que debía atender "una agenda urgente e imprevista" de su sector. Por lo cual, pidió que se postergue para el 7 de junio, fecha que coincide con la citación de Fiscalización.