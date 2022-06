“No sé nada”: Extitular del MTC, Juan Silva, descarta convertirse en colaborador eficaz

El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, descartó convertirse en colaborador eficaz para ayudar a la Fiscalía en las investigaciones por el caso Puente Tarata, porque asegura que no tiene ninguna participación ni conocimiento del caso.

“Con qué voy a colaborar si no sé nada. Me llama la atención que me relacionen con Palacio de Gobierno porque yo no estaba ahí. Del 2020 para atrás ha habido toda la vida una organización criminal porque Karelim López entraba como en su casa al MTC, pero a mi despacho no ha llegado”, declaró ante Existosa.

“A mí me pueden acusar de lo quieran, pero nunca voy a hablar de nada de lo que no sé (..) Se han confundido si quieren que me declare como colaborador eficaz”, agregó.

PEDIRÁ QUE SE PRUEBE SU AUTENTICIDAD

Durante la entrevista, mencionó no recordar si conoce o no Zamir Villaverde y aseveró que pedirá los audios entregados al Ministerio Público para hacerles un peritaje que verifique su autenticidad.



“Esos audios hay que ver si son verídicos, antes de opinar de eso vamos a pedir los audios, si son reales sería algo concreto, de lo contrario no”, indicó.