José Luis Gavidia sobre investigación a Castillo: "Todo proceso debe ser de acuerdo a ley"

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se pronunció sobre la investigación fiscal contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

En declaraciones para la prensa, el titular del Mindef indicó que todo proceso debe ser llevado bajo el marco de lo estrictamente legal, asimismo, indicó que en estos momentos la población tiene problemas más graves por los cuales preocuparse, como la posible escasez de alimentos.

“Indudablemente, las investigaciones y procesos deben ser de acuerdo a ley. Siempre lo he dicho, ya hay que dedicarnos a lo más importante de nuestro país, se vienen épocas más difíciles y no solo en el país, en el mundo, producto de la pandemia, la guerra, no tenemos fertilizantes, ya está pasando la época de la cosecha”

Sobre declaraciones de Castillo

Por otro lado, el ministro evitó referirse a los desafortunados comentarios del mandatario, quien señaló que, ante la posible escasez de alimentos "la hambruna solo afectará a los ociosos", e indicó que la prioridad ahora es prepararnos para dicha eventualidad.

"Tenemos que empezar a prepararnos con el trabajo para que el impacto de la escasez de alimentos nos afecte lo menos posible, sobre todo a los más niños y ancianos, esa es la razón. La única forma de enfrentar la crisis es con el trabajo, no hay otra forma. (¿No le parece que las declaraciones del presidente fueron desubicadas?) No para nada. Unámonos”, sostuvo.

(Con información de Exitosa)