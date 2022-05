Alva: “El pueblo no es ocioso, necesita ayuda de las autoridades”

El presidente Pedro Castillo hizo unas declaraciones que han generado debate, pues aseguró que quienes sufrirán hambruna serán "los ociosos”, refiriéndose a la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre una crisis alimentaria en el mundo.

Al respecto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que el único que no hace nada es el Ejecutivo. “(...) No trabajan nada, lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata, no llegan a ningún compromiso”, manifestó.

Añadió también que el Ejecutivo solo busca hacer propaganda de la Asamblea Constituyente, para una nueva Constitución, la cual, a su parecer, “no sirve para nada, no da de comer y no da chamba”. Además, dijo que el Congreso sí trabaja, pues han aprobado leyes sobre agricultura, pero que aún no se reglamenta: “¿quién es el que no trabaja?, ¿quién es el ocioso? que ni siquiera dan reglamento de nueve leyes agrarias que son para todo el Perú y las regiones”, manifestó.

ARREMETIÓ CONTRA EL MINISTRO DE AGRICULTURA

Durante su discurso, Alva también se refirió al ministro de Agricultura, Javier Arce. “Ministros de Agricultura que no tienen experiencia. Uno con temas de domicilio y ahora uno que estuvo preso. Esos son los ministros de Agricultura que tenemos, esos son los que van a trabajar por la hambruna, por la agricultura”, señaló.

Estas declaraciones las dio la presidenta del Congreso en el asentamiento humano Ficus del Pedregal de Villa María del Triunfo, por la campaña ‘Unidos por el frío’ donde entregaron ropas de abrigo a la población.

Con información de Canal N.