Pedro Castillo: “¿Quieren transparencia e investigación? entonces hay que someternos todos”

A través de una conferencia de prensa por la clausura del Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto, en compañía del presidente de consejos de ministros, Anibal Torres, el actual mandatario Pedro Castillo se pronunció acerca de las investigaciones que se le estarían imputando.

El presidente, Pedro Castillo, anunció que estará presentando un proyecto de ley para eliminar la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado por lo que cualquier funcionario deberá someterse a las investigaciones correspondientes, aunque se encuentre en ejercicio de sus funciones.

“Se va a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación?, entonces hay que someternos todos, el Poder Legislativo, Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, para transparentar al país y trabajar de la mano”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado al Parlamento para que apoyen esta iniciativa y actúen en consecuencia a sus acusaciones contra el mismo, además que con probidad, siendo vigilante respecto al trabajo que asume cada rol del estado.

SOBRE LAS ACUSACIONES

Del mismo modo, el presidente Pedro Castillo, no perdió la oportunidad para señalar las acusaciones en su contra como “una persecución política irracional”, calificando la vsita de la Fiscalía anticorrupción como un acto denigrante para él y su familia.

“Ratifico en decir que no me he robado ni un centavo al país y no lo haré porque no he venido para eso (...) si alguna vez le consta que hemos metido la mano y robado un centavo, me pondré a disposición, pero de esta forma como se viene haciendo, en contra de esta gestión, no lo vamos a permitir, porque tenemos que trabajar siempre con el pueblo”, finalizó.